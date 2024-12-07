Trabzon'da döviz bürosu soyuldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir döviz bürosu kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce soyuldu.

Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosuna gece saatlerinde giren hırsız ya da hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin avroyu alarak kaçtı.

Sabah saatlerinde döviz bürosunu açan iş yeri sahipleri, kasadaki paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.