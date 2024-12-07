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        Trabzon'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki karı koca yaralandı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:14
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        Trabzon'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki karı koca yaralandı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki karı koca yaralandı.

        İlçenin Kireç Mahallesi'nde Mehmet Bayram'ın (60) kullandığı 61 SD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Sürüklenerek dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve eşi Ayşe Bayram, yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları araçtan çıkarılan çift, buradaki müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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