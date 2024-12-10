Trabzonspor'da Nwakaeme'nin performansı Galatasaray maçı öncesi ümit verdi

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezon başında döndüğü Trabzonspor'da sakatlıkların etkisiyle verimli olamayan Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında gol suskunluğunu bozarken Galatasaray maçı öncesi de ümit verdi.

Trabzonspor'da ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Nijeryalı oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde sakatlıklarla boğuştu.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nwakaeme, bu sezon 7 maçta 413 dakika süre alabildi.

Sakatlığı düzelen ve ligde 3 maç aradan sonra Kasımpaşa maçıyla tekrar formasına kavuşan Nijeryalı oyuncu, ortaya koyduğu futbol ve attığı gol ile beğeni kazandı.