Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Nwakaeme'nin performansı Galatasaray maçı öncesi ümit verdi

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezon başında döndüğü Trabzonspor'da sakatlıkların etkisiyle verimli olamayan Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında gol suskunluğunu bozarken Galatasaray maçı öncesi de ümit verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Nwakaeme'nin performansı Galatasaray maçı öncesi ümit verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezon başında döndüğü Trabzonspor'da sakatlıkların etkisiyle verimli olamayan Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında gol suskunluğunu bozarken Galatasaray maçı öncesi de ümit verdi.

        Trabzonspor'da ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Nijeryalı oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde sakatlıklarla boğuştu.

        Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nwakaeme, bu sezon 7 maçta 413 dakika süre alabildi.

        Sakatlığı düzelen ve ligde 3 maç aradan sonra Kasımpaşa maçıyla tekrar formasına kavuşan Nijeryalı oyuncu, ortaya koyduğu futbol ve attığı gol ile beğeni kazandı.

        Kasımpaşa karşısında ikinci 45 dakika görev alan futbolcu, bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol, 1 de asist katkısı verdi.

        - 929 gün sonra gol attı

        Trabzonspor'da son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında kaydeden Nwakaeme, Kasımpaşa maçında attığı gol ile 929 gün sonra gol sevinci yaşadı.

        Trabzon'da 2-2 biten Bellona Kayserispor maçı, Nwakaeme'nin asist yaptığı karşılaşma oldu.

        - Galatasaray'a 3 golü var

        Antony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla bugüne dek ligde Galatasaray'a 3 gol attı.

        Bordo-mavili futbolcu, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un sahasında sarı-kırmızılı takım ile 2-2 biten maçta 1 gol, 2018-2019 sezonunda evinde 4-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti.

        - Sezon performansları

        İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020'de 43 maçta 14, 2020-2021'de 35 müsabakada 7, 2021-2022'de ise 36 mücadelede 15 gol kaydetmişti.

        Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan deneyimli forvet, iki sezon aradan sonra sezon başında Trabzonspor'a dönmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Le Pen'in hedefi Macron
        Le Pen'in hedefi Macron
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı
        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Of İlçe Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti
        Of İlçe Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti
        Koleksiyonundaki antika makine ve materyallerle fotoğrafçılık dersi veriyor
        Koleksiyonundaki antika makine ve materyallerle fotoğrafçılık dersi veriyor
        Trabzonspor'un zor haftası
        Trabzonspor'un zor haftası
        Fındığın kabusu 'kokarca'ya rağmen ihracatta artış
        Fındığın kabusu 'kokarca'ya rağmen ihracatta artış