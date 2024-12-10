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        Trabzon'da "3. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi" başladı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde "3. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:32 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:53
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        Trabzon'da "3. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi" başladı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde "3. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi" gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik Yolunda Gemi İnşaatı, Denizcilik Endüstrisi İçin Yeşil Gemi, Yapay Zeka ve Mavi Ekonomi temalarının ele alındığı kongrede, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler ve mühendisler Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

        KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, sürdürülebilir bir gelecek için denizcilikte çevresel sorunlara çözüm bulmanın önemine işaret etti.

        Ursavaş, denizcilik sektöründe ileri teknoloji kullanımının önemine değinerek, bu kongrenin Türkiye'nin ulusal ve uluslararası denizcilik pozisyonunu güçlendireceğini belirtti.

        Kongre Başkanı Prof. Dr. Ercan Köse, Piri Reis Üniversitesinden Prof. Dr. Sander Çalışal, Osaka Metropolitan Üniversitesinden Prof. Dr. Toru Katayam, Strathclyde Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Atlar ve Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Hüseyinoğlu da sektör hakkında katılımcılara sunum yaptı.

        Kongre, teknik oturumlar ve yerel gezi etkinlikleri ile 12 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek.

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