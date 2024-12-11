Trabzon'da iki ilçede itfaiye binası inşası sürüyor

Trabzon'un Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde itfaiye binalarının inşasına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde eylülde inşasına başlanan itfaiye hizmet binalarının 1 yılda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her iki ilçenin itfaiye sorununun çözüleceğini vurgulayarak, "Amacımız vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı bir şekilde hizmet götürmektir." ifadesini kullandı.

Genç, Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinin beklediği proje olduğunun altını çizerek, "Seçimden önce söz vermiştik. Her iki ilçemizde yapıma başladık. Binaların içerisinde 3 araçlık garaj, koordinasyon odası, oturma odası, spor salonu, yatakhane, mutfak, banyo ve diğer birimler yer alacak. Şimdiden ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.