Futbol temalı okulda geleceğin sporcuları yetiştiriliyor

DUYGU AVUNDUK - Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla eğitim veren Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu tarafından yaptırılan ve 16 Ekim'de düzenlenen törenle hizmete alınan kompleksin içinde lise ve tematik futbol spor ortaokulunun yanı sıra; pansiyon, spor salonu, kütüphane, yemekhane ve futbol sahaları yer alıyor.

Okul müdürü Mustafa Kutlu, AA muhabirine, fizik, matematik ve edebiyat gibi müfredatta yer alan derslerin de verildiği spor lisesinde 90 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Tematik futbol proje okulu olduklarını belirten Kutlu, "Futbol üzerine sınav yapıp öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimizin tamamı futbol sınavından geçen, lisanslı, aktif sporculardan oluşuyor. Öğrencilerin hem spor hem de sosyal yaşantılarına okul olarak destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kutlu, sporla ilgilenen öğrencilerin öğrenimlerinin zaman zaman eksik kalabildiğine işaret ederek, "Biz bunun bilincinde olarak akademik yönden de çocuklarımızı motive ederek onları iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Sporun vücut sağlığı için önemine dikkati çeken Kutlu, şu değerlendirmede bulundu: "Bakanlığımızın yeni projesi olarak Türkiye'de 9 pilot ilde futbol spor ortaokulları açıldı. Biz de ortaokul kısmımızı açtık. Orada 30 öğrencimiz var. Sporu akademik derslerle birleştirerek, daha alt seviyeden başlatmanın faydalı olacağına inanıyoruz. Bakanlığımızın bu çalışmasını da elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz."

Kutlu, Trabzonspor ile protokol imzalayacaklarını ifade ederek, "Trabzonspor futbolda bir marka, biz de futbol proje okuluyuz ve futbola katkı vermek istiyoruz. Türkiye'nin markası olan Trabzonspor'la bir protokol hazırlığındayız." ifadelerini kullandı. - Okul, spor kulüpleriyle iş birliği yapıyor Yaşları gereği çok hareketli olan ortaokul öğrencilerini sporla buluşturduklarını anlatan Kutlu, "Spor ortaokulunda da standart bir ortaokuldaki tüm dersler görülüyor. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar aynı eğitimi görüyoruz. Potansiyel olarak Liselere Geçiş Sistemi hazırlığı isteyen çocukları direkt sınava hazırlayacağız. Hiçbir akademik kaygı olmayacak." açıklamasında bulundu.

Kutlu, okul olarak hedeflerinin dünyada Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirterek, "Çünkü Trabzon kendi başına zaten futbol şehri. Burası futbol okulu, Trabzonspor, Akçaabat Sebatspor, 1461 Trabzon FK gibi profesyonel takımlarımız var. Onların sporcularını da bünyemizde barındırıyoruz. Bu kulüplerle iş birliği içindeyiz." şeklinde konuştu.

- Çavdar: "Müfredatımız neyi gerektiriyorsa, sporcularımız oradan ilerleyecek" Okulun beden eğitimi öğretmeni Gürkan Çavdar, futbolcuların eksiklerinin okulda tamamlanmasına fırsat verildiğini söyledi. Trabzonspor Petrol Ofisi Futbol Takımı'nın teknik direktörü de olan Çavdar, Trabzon ve Türk futboluna karakterli, kendini yetiştirmiş, sosyo kültürel açıdan zengin ve yetenekli gençleri Avrupa standartlarının üzerinde yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Karakter gelişiminde lise eğitiminin öneminin altını çizen Çavdar, "İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi olarak futbolcularımıza hem akademik hem pedagojik yönden eğitim vereceğiz ve bu eksiklikleri ortadan kaldıracağız. 'Futbol oynuyorum, sadece sınavlara gireyim, okula devamsızlık yapayım' gibi bir şey bizde olmayacak. Müfredatımız neyi gerektiriyorsa, sporcularımız oradan ilerleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Aynı zamanda Trabzonspor'un altyapısında oynayan öğrencilerden Eftal Kayra Seyis, "Okulun bundan sonraki hayatımda çok iyi bir basamak olduğuna inanıyorum. Spor lisesi dediğimizde insanlar hep spor ağırlıklı olarak düşünüyor ama bizim okulumuz akademik ve spor olarak ikisini de işlemeye çalışan bir okul." diye konuştu. Ortaokuldayken spor lisesine gitmeye karar verdiğini dile getiren Beren Keskin, okul ve sporu birlikte yürüttüğünü söyledi.