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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:12
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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışması yaptı.

        Sürat çalışmasıyla devam eden antrenman, kondisyon ağırlıklı dar alan oyunuyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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