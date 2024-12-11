Trabzon'da yasal boy sınırının altında avlanan 5 ton hamsiye el konuldu

Trabzon'da mevzuata aykırı olarak boy sınırının altında avlanan 5 ton hamsiye el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Üretim Planlaması kapsamında 1 Eylül 2024 ile 14 Nisan 2025 arasında hamsi avcılığına kota uygulaması getirildiği anımsatıldı.

Trabzon'da avcılığı yapılan hamsi için Vakfıkebir, Sürmene, Akçakale, Beşikdüzü ve Araklı balıkçı barınaklarının karaya çıkış noktası olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, ekiplerce denetim faaliyetlerinin programlı şekilde yapıldığı aktarıldı.