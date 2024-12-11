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        Trabzon'da yasal boy sınırının altında avlanan 5 ton hamsiye el konuldu

        Trabzon'da mevzuata aykırı olarak boy sınırının altında avlanan 5 ton hamsiye el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:12
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        Trabzon'da yasal boy sınırının altında avlanan 5 ton hamsiye el konuldu
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        Trabzon'da mevzuata aykırı olarak boy sınırının altında avlanan 5 ton hamsiye el konuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Üretim Planlaması kapsamında 1 Eylül 2024 ile 14 Nisan 2025 arasında hamsi avcılığına kota uygulaması getirildiği anımsatıldı.

        Trabzon'da avcılığı yapılan hamsi için Vakfıkebir, Sürmene, Akçakale, Beşikdüzü ve Araklı balıkçı barınaklarının karaya çıkış noktası olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, ekiplerce denetim faaliyetlerinin programlı şekilde yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, su ürünleri mevzuat hükümlerine aykırı şekilde su ürünleri avcılığı, nakli ve satışı yapanlara idari yaptırımlar uygulandığı vurgulanarak, "Bu doğrultuda ilimizde yapılan su ürünleri kontrol ve denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı şekilde yasal boy limiti 9 santimetre altında nakli yapılan 5 ton hamsiye el konularak ilgili kişilere idari para cezası uygulanmıştır. El konulan hamsilerin mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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