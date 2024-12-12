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        Of Kaymakamı Demirer, lise öğrencilerini ziyaret etti

        Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:12
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        Of Kaymakamı Demirer, lise öğrencilerini ziyaret etti
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        Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Karahasanoğlu'nun da katıldığı ziyarette Demirer, Bilişim Teknolojileri ve Denizcilik Bölümünde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

        Buluşmada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Demirer, okulda yürütülen çalışmalar hakkında Okul Müdürü Bülent Saka'dan bilgi aldı.

        Demirer, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gerçekten önemli bir okul olduğunu ve başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi:

        "Mesleki ve teknik liseler ülkemizin kalkınmasında çok önemli yere sahiptir. Burada yetişen, buradan mezun olan öğrencilerimiz nitelikleri sayesinde sektörlerin ihtiyaç duyduğu donanımlı iş gücüne önemli katkı sunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerimizin aldıkları eğitimle hem kişisel başarılarına hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Hedeflerinizi her zaman büyük tutun. Kendinizi iyi yetiştirin, mesleklerinizde diğer insanlara göre farkınız olsun. Her zaman yanınızdayız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Allah yardımcınız olsun. Başarılar diliyorum."

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Kaymakam Demirer'e teşekkür etti.

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