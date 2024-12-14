Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un kadrosunda sadece 5 oyuncunun golü bulunuyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un kadrosunda gol atan sadece 5 futbolcu bulunuyor.

Ligde 14 karşılaşmada 20 gol kaydeden bordo-mavili takımda Galatasaray mücadelesinde forma giyebilecek futbolcular arasında Banza (9), Visca (3), Cham (3), Nwakaeme (1) ve Daraguş (1) olmak üzere 5 oyuncu bulunuyor.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Simon Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi konumunda yer alıyor.

Banza, bordo-mavili takımda forma giydiği 11 maçta 9 kez ağları havalandırırken gol krallığında da ilk sırayı paylaşan isimlerden biri oldu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Trabzonspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 ve Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maçlar ile Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada ikişer gol attı. Banza, deplasmanda 1-1 biten Atakaş Hatayspor müsabakası ile 2-1 kaybedilen Göztepe karşılaşması ile 2-2 biten Kasımpaşa maçında da birer gol kaydetti.