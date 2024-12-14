Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Acısu Mahallesi'nde, Kemal Y. idaresindeki 61 S 3328 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Kazada araçtaki Muhsin Reşat Özkurt, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü Kemal Y. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
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