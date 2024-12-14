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        Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 19:05 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:05
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        Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Acısu Mahallesi'nde, Kemal Y. idaresindeki 61 S 3328 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

        Kazada araçtaki Muhsin Reşat Özkurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü Kemal Y. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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