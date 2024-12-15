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        Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:09
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        Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

        RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak.

        Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

        Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra belli olacak.

        Bordo-mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil de kadro dışı bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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