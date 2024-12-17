Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK maçının bilet fiyatlarına düzenleme

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı maçın biletlerinde düzenleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK maçının bilet fiyatlarına düzenleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı maçın biletlerinde düzenleme yaptı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın kararıyla birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günlerde tüm haksızlıklara birlikte göğüs germek amacıyla 22 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında düzenlemeye gidilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        Yapılan düzenlemede batı, doğu, fırtına, güney ve kuzey kale arkası bilet fiyatlarının 61 lira olarak güncellendiği kaydedildi.

        Güncel bilet fiyatlarına göre, VIP Platinum B Tribünü 3 bin 500, VIP Platinum A/C tribünleri 3 bin, VIP Gold 2 bin, VIP Silver 1500; batı, doğu, fırtına, güney ve kuzey kale arkası biletlerinin ise 61 lira olarak belirlendiği vurgulandı.

        Biletlerin, yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi toprağa...
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi toprağa...
        Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin uygulanması planlanan güz...
        Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin uygulanması planlanan güz...
        Trabzon'da "Uluslararası Sağlık Zirvesi" düzenlenecek
        Trabzon'da "Uluslararası Sağlık Zirvesi" düzenlenecek
        Japonlara Türk çayı demlemenin püf noktaları öğretildi
        Japonlara Türk çayı demlemenin püf noktaları öğretildi
        Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor
        Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor
        Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 16 puan kaybetti
        Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 16 puan kaybetti