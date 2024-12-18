Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Acil tıp teknisyeni iş hayatının stresini Karadeniz'de zıpkınla balık avlayarak atıyor

        ENES SANSAR - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyeni Recep Hafızoğlu, Karadeniz'de zıpkınla balık avlayarak iş hayatının stresinden uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acil tıp teknisyeni iş hayatının stresini Karadeniz'de zıpkınla balık avlayarak atıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENES SANSAR - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyeni Recep Hafızoğlu, Karadeniz'de zıpkınla balık avlayarak iş hayatının stresinden uzaklaşıyor.

        Coğrafi koşulların zor olduğu kentte vakalara ulaşmak için ambulansı da kullanan 34 yaşındaki Hafızoğlu, 20 yıldır her fırsatta hobi olarak zıpkınla balık avlıyor.

        Hafızoğlu, suyun derecesi ve rüzgar gibi hava koşullarını takip ederek genellikle Akyazı sahilinden özel kıyafetleri ve zıpkınla dalış yapıyor.

        Recep Hafızoğlu, AA muhabirine, insan hayatını kurtarabilmenin mutluluğunu yaşarken işin stresini de avcılık hobisiyle attığını söyledi.

        İnsanların en sıkıntılı anlarında onların yanında olduklarını belirten Hafızoğlu, "İşimiz stresli çünkü insanların en sıkıntılı olduğu durum sağlık konusu. En çok sıkıntıya düştükleri, onları en çok yaralayan durum diyebiliriz. Ne kadar profesyonel yaklaşsak da ister istemez biz de o hastaların durumundan etkileniyoruz." dedi.

        Hafızoğlu, hayat kurtarmak için vakaya giderken trafikte zorluklarla karşılaştıklarını, vatandaşın fermuar sistemini uygulayıp öğrenmesinin herkes için önemli olduğunu vurguladı.

        Dalış yapmaya 20 sene önce babası sayesinde başladığını anlatan Hafızoğlu, "Babamın aldığı zıpkınlara heves edip başlamıştım. Ondan sonra ufak ufak kendim merak edip bir şeyler almaya çalıştım. İşe başladıktan sonra da tam takım dizip dalış yapmaya başladım. Kendimize vakit ayırabildiğimiz, havanın da iyi olduğu haftanın birkaç günü dalışa gidiyorum." diye konuştu.

        Hafızoğlu, dalış yapmayı kendisine adeta ödül gibi gördüğünü dile getirerek, "Acil sağlık hizmetleri, hastayla ilgilendiğin için stresli bir iş. Buraya gelip kafamı suyun altına soktuğumda bütün dünyadan izole oluyorum. Kafamda düşünce, stres, hiçbir şey yok. Balık olmuş olmamış önemli değil, sadece suyun altındaki yengeçleri görsem bile yetiyor bana." ifadesini kullandı.

        - "Bana sorsanız hala amatörüm ve kendi sınırlarımı biliyorum"

        Balık tutmanın bir amaç olsa da su altında zaman geçirmenin daha değerli olduğuna işaret eden Hafızoğlu, genellikle levrek, kefal, eşkina, karagöz ve somon avladığını söyledi.

        Hafızoğlu, suya girerken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

        "20 yıl oldu kendime, 'profesyonelim' demiyorum. Bana sorsanız hala amatörüm ve kendi sınırlarımı biliyorum çünkü suyun, denizin şakası olmaz. Ava gelmeden önceki gün denizin, dalganın durumunu kontrol ediyorum, ona göre geliyorum. Hatta hava durumu iyi oluyor, gelip bakıyorum, denizin bozulmaya, dalgalanmaya başladığını görünce girmiyorum, dönüyorum eve. Bu şekilde koruyorum kendimi. Limitlerimi biliyorum, suyun altına daldığımda 1 dakika nefes tutabiliyorsam onu 1,5 yapıp da kendimi zorlamak istemiyorum çünkü yukarı çıkarken nefessiz kaldığında bayılabilirsin. Buna sığ su bayılması derler ve yanında biri yoksa bu ölümle sonuçlanır."

        Herkese hobi edinmeyi ve spor yapmayı tavsiye eden Hafızoğlu, "İş stresini atmak isteyen arkadaşlarımızın birçoğu da buna benzer değişik şeyler yapıyorlar zaten. Şimdi su altı avcılığı yapıyorum, yüzmeyi de biliyorum tabii ki. Diğer arkadaşlarımız da dağcılık, doğa yürüyüşü gibi iş streslerini üzerlerinden atacağı farklı alanlara da yönelebilirler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor
        Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor
        Tunuslu eşiyle 5 ay evli kaldı, 2 yıldır boşanamıyor
        Tunuslu eşiyle 5 ay evli kaldı, 2 yıldır boşanamıyor
        Trabzonlu gençlerin dezenformasyon temalı kısa filminin galası yapıldı
        Trabzonlu gençlerin dezenformasyon temalı kısa filminin galası yapıldı
        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı İskender, MHK'nin istifa etmesi gerekt...
        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı İskender, MHK'nin istifa etmesi gerekt...
        Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK maçının bilet fiyatlarına düzenleme
        Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK maçının bilet fiyatlarına düzenleme