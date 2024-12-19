Doğu Karadeniz'den 12 ülkeye 436 ton bal ihracatı

Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde ABD başta olmak üzere 12 ülkeye toplam 436 ton bal satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 11 ayda 436 ton bal ihraç edildiğini bildirdi.

İhracattan 1 milyon 819 bin 831 dolar kazanç sağlandığını aktaran Kalyoncu, "ABD, 866 bin 643 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya, 232 bin 971 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Belçika, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Krallık ve Kuveyt'e de bal satıldı." diye konuştu.