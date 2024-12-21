Özkan Sümer, yarın mezarı başında anılacak

Programına katılmak isteyenler için yarın 12.30'da Trabzon Barosu karşısındaki otobüs durağından Trabzon Büyükşehir Belediyesince otobüs kaldırılacağı da bildirildi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'da futbol oynamış, şampiyonluklar yaşamış ve yaşatmış teknik direktör, kulüp başkanı ve divan kurulu üyesi, bilgi, birikimi ve futbol felsefesiyle "futbol bilgesi" olarak bilinen Özkan Sümer'in vefatının yıl dönümünde anma programı organize edileceğini belirtti.

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