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        Özkan Sümer, yarın mezarı başında anılacak

        Trabzonspor ve Türk futboluna hayatını adayan Özkan Sümer'in vefatının 4. yıl dönümünde yarın anma programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:45
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        Özkan Sümer, yarın mezarı başında anılacak
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        Trabzonspor ve Türk futboluna hayatını adayan Özkan Sümer'in vefatının 4. yıl dönümünde yarın anma programı düzenlenecek.

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'da futbol oynamış, şampiyonluklar yaşamış ve yaşatmış teknik direktör, kulüp başkanı ve divan kurulu üyesi, bilgi, birikimi ve futbol felsefesiyle "futbol bilgesi" olarak bilinen Özkan Sümer'in vefatının yıl dönümünde anma programı organize edileceğini belirtti.

        Ören, Sümer'i, Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında 13.30'da ailesiyle birlikte anacaklarını kaydetti.

        Programına katılmak isteyenler için yarın 12.30'da Trabzon Barosu karşısındaki otobüs durağından Trabzon Büyükşehir Belediyesince otobüs kaldırılacağı da bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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