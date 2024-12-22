Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka (2), Diana Lucas Msewa (2) ile Aida Hadzic attı.
Karşılaşma sonucunda 2 maçı eksik Trabzonspor, puanını 21"e çıkarırken 1 maçı eksik Ünye Kadın Spor Kulübü, 11 puanda kaldı.
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