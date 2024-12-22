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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:28
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 yendi.

        Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka (2), Diana Lucas Msewa (2) ile Aida Hadzic attı.

        Karşılaşma sonucunda 2 maçı eksik Trabzonspor, puanını 21"e çıkarırken 1 maçı eksik Ünye Kadın Spor Kulübü, 11 puanda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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