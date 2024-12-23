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        Trabzon'da dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:54
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        Trabzon'da dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        İlçenin Özdemirci Mahallesi'nde Ali K. idaresindeki 61 VL 882 plakalı otomobil, dere yatağına yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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