Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu'ndan Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu'ndan Trabzon Valisi Şahin'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

        Karaismailoğlu, Valilik makamında bir araya geldiği Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Vali Şahin'in kadim şehre güzel hizmetler vereceğini belirten Karaismailoğlu, kendilerinin de şehrin gelişmesi doğrultusunda tam destekte bulunacaklarını söyledi.

        Trabzon'un dinamik bir şehir olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, kentin birinci gündeminin ise turizm olduğunu aktardı.

        Bugün başlayacak Uzungöl Kış Festivali için çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde oldukça bir etki yarattı. İnşallah bunlar devam edecek. Turizmi 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçen hafta da büyükelçiler şehrimizdeydi. Çok önemli ve güzel bir toplantı oldu." dedi.

        Karaismailoğlu, Trabzon'daki yatırımların da yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Başlanmış ve başlayacak işler var. Dört bir yanda hareketlilik var. Bu hareketliliği sağlamak, şehrimize avantaja çevirmek de bizim görevimiz. Güzel işlerin takipçisi olacağız. Sonuçta amaç şehrimizin gelişmesi, büyümesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması. El birliğiyle güzel işleri beraber yapacağız. Trabzon'da yapılan her iş sadece Trabzon'da kalmıyor. Bu komşu illere de çok önemli katkılar sağlıyor ve Türkiye'nin her tarafından yakından takip ediliyor. O yüzden Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmak zorunda, olmaya da devam edecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Mısır koçanı kıyafet oldu Mısır koçanından üretilen kıyafetler hem görselli...
        Mısır koçanı kıyafet oldu Mısır koçanından üretilen kıyafetler hem görselli...
        'Kara kilit' tescil yolunda
        'Kara kilit' tescil yolunda
        Trabzon'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Trabzon'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçında taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçında taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'daki yatırımlara 2025 yılında 22 milyar lira harcandı
        Trabzon'daki yatırımlara 2025 yılında 22 milyar lira harcandı