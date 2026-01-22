Trabzonspor, Kasımpaşa maçında taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçta taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak. Bordo-mavili kulübün Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kasımpaşa maçında dağıtılacak şanlı bayraklarımızı evimizin baş köşesine asıyoruz. Bayrağını al. Evine as. Ay yıldızlımızın gölgesi eksilmesin." ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor, yarın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

