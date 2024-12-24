Trabzon'da ambulans ile 2 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile 2 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile 2 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
F.D. yönetimindeki 61 ADL 308 plakalı ambulans ile hafif ticari araç ve otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ambulanstaki 85 yaşındaki hasta Hatice K. ile 3'ü sağlık personeli 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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