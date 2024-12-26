Trabzon'daki Anadolu imam hatip liseleri öğrencileri arasında yarışma düzenlendi

Öğrencilere ödülleri, Kaymakam refiki Muhammet Hatipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke ve Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çapoğlu tarafından verildi.

Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında, Akçaabat Şehit Samet Uslu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinden Büşra Uslu birinci, Ortahisar Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zümra Turhan ikinci, Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Medine Acer ise üçüncü oldu.

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