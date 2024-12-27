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        Geleceğin doktorları minik savaşçıların kalplerine dokunuyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, "Leyla'dan Sonra" projesi kapsamında başlatılan çalışmayla, hastalıklarla mücadele eden çocuklara moral vermek ve dileklerini yerine getirmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:59
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        Geleceğin doktorları minik savaşçıların kalplerine dokunuyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, "Leyla'dan Sonra" projesi kapsamında başlatılan çalışmayla, hastalıklarla mücadele eden çocuklara moral vermek ve dileklerini yerine getirmek için çalışıyor.

        İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerince 2014'te başlatılan "Leyla'dan Sonra" projesi, ülke genelinde bazı tıp fakülteleri tarafından uygulanıyor.

        Proje kapsamında Düşlerden Gülüşlere Kulübü çatısı altında bir araya gelen KTÜ Tıp Fakültesi'nden 135 öğrenci, Farabi Hastanesi'nin hematoloji ve adölesan servislerinde kanser ve kronik hastalıklarla mücadele eden çocukları yalnız bırakmıyor.

        Doktor adayları, düzenli aralıklarla bir araya geldikleri çocuklara kitap okuyor, boyama ve yapboz yapıyor, çeşitli oyunlar oynuyor.

        Çocukların dileklerini yerine getirmek için "1 çocuk, 1 dilek" mottosuyla hareket ederek özveriyle çalışan geleceğin doktorları, çocuklardan öğrendikleri dilekleri gönüllülerin de desteğiyle hayata geçiriyor.

        Minik savaşçıları dileklerine kavuşturan doktor adayları, bu sayede kalplerine dokundukları çocuklara hem neşe hem de mutluluk getiriyor.

        - "Gerçekten güzel şeyler yapıyoruz"

        KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis, AA muhabirine, "Leyla'dan Sonra" projesi kapsamında kulübün danışman hocalığını yaptığını söyledi.

        Öğrencilerin davetiyle kulübe dahil olduğunu belirten Reis, "Faaliyetlerine bakınca ne kadar güzel şeyler yaptıklarını öğrendim. Çünkü bu kulübün üyeleri hasta ve sosyal yardıma ihtiyacı olan çocuklara el uzatan öğrenciler. Benden de yanlarında olmamı, onları desteklememi istediler." dedi.

        Reis, görev yaptığı serviste kanser hastalarının çoğunlukta olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Bu çocuklarla da çok ilgili kulübümüz. Öyle olunca kendimi bu kulübün içinde buldum. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Haftanın belli günleri tüm pediatri servislerini dolaşıyorlar, oradaki yardıma ihtiyacı olan çocuklarla birlikte oluyorlar. Oyunlar oynuyorlar, hediyeleşiyorlar, çocukların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlıyorlar."

        Kulüp üyelerinin tıp fakültesi öğrencilerinden oluştuğunu ifade eden Reis, "Bu çocuklar yarınların doktorları, hastalara birebir bakacak olan insanlar. Şimdiden böyle sevgi dolu yetişmeleri, empatik olmaları bizim yarınlarımız için de çok kıymetli. Gerçekten güzel şeyler yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Onların güler yüzünü görmek, dileklerini karşılamak bizi mutlu ediyor"

        Kulüp Başkanı, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Buğra Şener de projenin başlangıcına ilişkin bilgi verdi.

        Şener, projeye 3 yıl önce dahil olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında adölesan ve hematoloji servislerini ziyaret edip, çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Kronik hastalıklı çocuklarımızın dileklerini karşılıyoruz. Genel olarak çocuklarımız burada 1-2 ay, belki 6 ay kalıyorlar, servisten çıkamıyorlar. Onların yeri burası olmadığı için biz arkadaş oluyoruz. Çok seviniyorlar, biz de çok seviniyoruz. Onların güler yüzünü görmek, dileklerini karşılamak bizi gerçekten mutlu ediyor."

        Kulübün Başkan Yardımcısı Meryem Asude Taşkın da "leyladansonra.com" adlı siteye çocukların dileklerini yüklediklerini söyledi.

        Gönüllülerin internet sitesinde çocukların dileklerini görebildiklerine işaret eden Taşkın, şöyle devam etti:

        "Gönüllüler çocuğun resmine tıklayarak, onunla geçirdiğimiz vaktin anlatıldığı tanışma yazısına ulaşıyorlar. Yazının alt kısmında gönüllerimizin bize ulaşabileceği bir form var. Forumu doldurduktan sonra gönüllerin yazdığı mail arkadaşlarımıza ulaşıyor. Sonrasında onlarla iletişime geçiliyor ve gönüllüler çocuğun istediği dileği kargoyla bize gönderiyor. Arkadaşlarımız çocuklara bu dileklerini ulaştırmaya çalışıyor, biz, aracı görevi görüyoruz."

        Kulüp üyesi üçüncü sınıf öğrencisi Esma Kavanoz ise hastane ziyaretlerinin haricinde dışarıda da miniklerle çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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