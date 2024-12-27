Of'ta hasta, yaşlı ve engellilere evde çipli kimlik kartı hizmeti sunuluyor

Trabzon'un Of ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

İlçe Nüfus Müdürü Emin Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların taleplerini karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kuruma gelemeyecek durumda olanlar için talep ettikleri belgeleri evlerine giderek ulaştırdıklarını aktaran Ulu, şunları kaydetti: "Yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımızın müdürlüğümüzden talep ettikleri belgeleri evlerine giderek kendilerine ulaştırıyoruz. Bizler de kurum olarak devletimizin imkanlarını tüm vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Vatandaşımızın devletimize, milletimize duada bulunması bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda yoğun bir dönem geçirdiğimiz şu günlerde personelimizin gösterdiği fedakarlığa da teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı her zaman devletimizin vatandaşımızın yanlarında olduğunu hissettirmektir.