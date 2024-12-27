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        Trabzon Büyükşehir Belediyesince alınan 18 iş makinesi hizmete sunuldu

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince alınan 18 adet iş makinesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:42
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesince alınan 18 iş makinesi hizmete sunuldu
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesince alınan 18 adet iş makinesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yalıncak yerleşkesindeki törende yaptığı konuşmada, alt yapıya büyük önem verdiklerini söyledi.

        Türkiye'nin en büyük yol ağına sahip olduklarını dile getiren Genç, eş zamanlı müdahale kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle makine parkının güçlendirilmesi yönünde tespitte bulunduklarını aktardı.

        Genç, iş makinelerinin alımı için uygun finans koşullarını sağladıklarını vurgulayarak, "Ankara'da bu işi sıkı bir şekilde takip ettik. İlk 5 yılı ödemesiz 30 yıla yayılan geri ödeme koşuluyla İLBANK ile protokol yaptık. 18 iş makinesini halkımızın hizmetine alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        İkinci etap çalışmaları olduğuna da değinen Genç, 2025 yılında 18 iş makinesi daha alacaklarını belirtti.

        Genç, satın alınan 9 ekskavatör, ⁠6 Beko Loder, 2 Loder, 1 dozer ile makine parkındaki iş makinesi sayısının 102'ye çıktığını kaydetti.

        İş makineleri kurdele kesilerek hizmete sunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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