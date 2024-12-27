Trabzon Büyükşehir Belediyesince alınan 18 iş makinesi hizmete sunuldu

İkinci etap çalışmaları olduğuna da değinen Genç, 2025 yılında 18 iş makinesi daha alacaklarını belirtti.

Genç, iş makinelerinin alımı için uygun finans koşullarını sağladıklarını vurgulayarak, "Ankara'da bu işi sıkı bir şekilde takip ettik. İlk 5 yılı ödemesiz 30 yıla yayılan geri ödeme koşuluyla İLBANK ile protokol yaptık. 18 iş makinesini halkımızın hizmetine alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyük yol ağına sahip olduklarını dile getiren Genç, eş zamanlı müdahale kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle makine parkının güçlendirilmesi yönünde tespitte bulunduklarını aktardı.

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