Fikirle başlayan proje gıda sektöründe kullanılabilir ürün haline geldi

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız tarafından üretilen, propolis özütleme, konsantre etme ve uçucu bileşen elde etme makinesi gıda sektöründe kullanılabilir ürün haline geldi.

Arı ürünlerinden propolis üzerine çalışma yapan Yıldız, suda ve diğer çözücülerde çözünür yüksek biyolojik değerde propolis üretmek amacıyla proje hazırladı.

KTÜ Teknoloji Transferleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de desteğiyle projesini fikir aşamasından ürün aşamasına taşıyan Yıldız, propolis özütleme, konsantre etme ve uçucu bileşen elde etme makinesini hayata geçirdi. Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) patent başvurusu kabul edilen Yıldız'ın projesine, kurumun düzenlediği ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalya verildi.

Fikirle başlayan projeyi gıda sektöründe kullanılabilir hale getiren Yıldız, AA muhabirine, KTÜ'de Apiterapi ve Doğa Araştırma Grubu olarak özellikle arı ürünlerinden propolisle ilgili uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi. Propolisin yapısı hakkında bilgi veren Yıldız, "Propolis çok kompleks ve zamklı bir madde olduğu için içerisinde bulunan biyolojik aktif bileşenlerin ayrılması son derece zor bir işlem. Bu nedenle de bu işlem için ciddi bir know-how gerekiyordu. Biz geçtiğimiz yıllarda propolis ekstraksiyon yöntemleriyle ilgili olarak patent başvuruları yapmıştık." dedi.

Prof. Dr. Yıldız, bir işleme ve üretim yöntemine patent almanın işin temel noktasını oluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Bundan sonraki aşamada, 'Acaba biz propolisteki patentli yöntemimizi daha geliştirip, bunu bir mekanizasyona dönüştürebilir miyiz?' diye yola çıktık. 'Nasıl bunu teknik bir detaya dönüştürebiliriz, suda çözünür propolisten özütleme nasıl yapabiliriz, etil alkol kullanırsak nasıl bir özütleme yapabiliriz ya da dünyada bilinen diğer propolis özütleme yöntemlerini bir mekanizasyona dönüştürsek, bunu tek bir paket halinde bir sisteme dönüştürsek nasıl bir şey ortaya çıkar?' diye değişik çalışmalar yaptık."

- Sistem, gıdaya uygun ekipmanlarla çalışır forma dönüştürüldü Bu kapsamda da akıllı tahtaya çizdikleri resim üzerinden yola çıktıklarını ifade eden Yıldız, "Daha sonra bu sistemi bir makine imalatçısı ile mekanik hale, gıdaya uygun ekipmanlarla çalışır forma dönüştürdük. Hemen akabinde de Türk Marka ve Patent Kurumuna, propolis özütleme, konsantre etme ve uçucu bileşen elde etme makinesi olarak da patent başvurunuzu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yıldız, patent başvurusunun kabul gördüğünü, kurumun düzenlediği ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalya da aldıklarını belirterek, "Bizim için memnuniyet verici bir şeydi. Dünyadaki patentlerin çok düşük miktarı endüstriye dönüşen, ticarileşen ürünlerdir. Bu anlamda baktığımızda patentimiz bugün artık prototip aşamasını geçmiş, endüstriyel ticari bir ürün olarak ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

Yıldız, bundan sonraki sürece ilişkin de "İşletmeler talip olduklarında bunların lisanslaması yapılıp, ürünü seri üretimde kullanılacak hale dönüştürmeleri mümkün." dedi. KTÜ Teknoloji Transferleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı, Öğretim Görevlisi Kerim Sönmez de Yıldız'ın buluşunun çok değerli olduğunu söyledi.