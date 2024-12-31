Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

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