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        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:14 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:48
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        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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