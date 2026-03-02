Canlı
Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Dört Köşe Bir Hazine" sergisi açıldı

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce 14 yılda hazırlanan "Dört Köşe Bir Hazine" isimli bohça sergisinin açılışı yapıldı.

        Giriş: 02.03.2026 - 16:19
        Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide, nakış örtüleri, gelinlik, damatlık, kına kıyafetleri ve mumluklardan oluşan 83 ürün yer aldı.

        Enstitü Müdürü Sibel Karabina, yaptığı konuşmada, geleneksel bohça ve çeyiz sanatını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.

        Çeyizin, emeğin estetikle buluştuğu bir hafıza olduğuna işaret eden Karabina, "Her oya, her dantel, her işlemeli bohça, bir annenin duasını, bir genç kızın umudunu ve bir milletin zarafet anlayışını taşır." dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerinden güç alan, değerleriyle barışık, estetik duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Karabina, "Bizler de Olgunlaşma Enstitüleri olarak bu vizyon doğrultusunda geleneği sadece muhafaza eden değil, onu çağın estetik diliyle yeniden yorumlayan bir anlayışı temsil ediyoruz." diye konuştu.

        El sanatları teknoloji alan şefi Yüksel Kalyoncu da hazırlıkları 14 yıl önce başlayan sergide replika çalışmaların da yer aldığını belirtti.

        Vali Tahir Şahin'in eşi Cansel Şahin ve davetliler, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

        Sergi, 7 Mart'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

