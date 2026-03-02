Trabzon'da çocuklara yönelik "tekne orucu" etkinliği sürüyor

Trabzon'da çocuklara yönelik düzenlenen "tekne orucu" etkinliği devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ramazanın manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla 4-12 yaş grubuna yönelik düzenlenen "tekne orucu" etkinliklerinin yoğun katılımla devam ettiği belirtildi.



Etkinliğin, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Hacı Murat Tosun Camisi'nde gerçekleştirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:





"Etkinlikte yer alan 780 çocuk hem eğlendi hem de ramazan ayının anlam ve önemini öğrenme fırsatı buldu. Program kapsamında çocuklara Nasrettin Hoca hikayeleri anlatılırken, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu da sahnelendi. Etkinlik sonunda çocuklara iftarlık olarak çeşitli ikramlar yapıldı, günün anısına seccade, tespih ve kumbara hediye edildi."



Açıklamada, etkinlikteki konuşmalarına yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca da tekne orucu etkinliklerine Köprübaşı ilçesinden başladıklarını belirtti.



Şimdiye kadar Vakfıkebir, Arsin, Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Maçka ve Ortahisar ilçelerinde etkinliğin gerçekleştiğini vurgulayan Kanca, "Ramazan boyunca diğer ilçelerimizin tamamında da yapılacak. Şimdiye kadar etkinliklere 4 bin 660 evladımız katıldı. Çocuklarımıza ramazanı sevdiren bu etkinlik çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.







