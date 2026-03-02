Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'e konuk olacak

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

        02.03.2026 - 10:53
        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3. sırada yer alıyor.

        Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Visca ve Folcarelli, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

