Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor sezon sonuna kadar bazı tribünlerde bilet fiyatlarını sabitledi

        Trabzonspor, derbi maçları hariç bazı tribünlerde bilet fiyatlarını sabitledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 18:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor sezon sonuna kadar bazı tribünlerde bilet fiyatlarını sabitledi

        Trabzonspor, derbi maçları hariç bazı tribünlerde bilet fiyatlarını sabitledi.


        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunca gerçekleştirilen toplantı sonucunda tribünlerdeki coşku ve gücün sahaya daha iyi yansıtılabilmesi için bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.

        Alınan kararın kulübün mevcut ekonomik şartlarının titizlikle değerlendirilerek Trabzonspor taraftarının desteğini önceliklendiren bir anlayışla hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Taraftarımızın her şartta ve her koşulda takımımızın yanında olduğu bilinciyle derbi müsabakaları hariç kale arkası tribün biletleri 61 lira ve doğu tribün biletleri 161 lira olarak belirlenmiş ve sezon sonuna kadar sabitlenmiştir. Cefakar taraftarımızın takımımızla olan güçlü bağını daha da pekiştirmek amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Bu düzenleme yalnızca bir fiyat güncellemesi değil, hedeflerimize yürürken camiamızla omuz omuza olma kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Ligde devam eden hedeflerimiz doğrultusunda, sezon sonu için ortaya koyduğumuz zirve mücadelesi ve Avrupa kupaları hedefi yolunda takımımızın en büyük itici gücü her zaman olduğu gibi büyük Trabzonspor taraftarıdır. İnanıyoruz ki taraftarlarımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında yer alarak bu yürüyüşe güç katmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü
        Trabzon'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü
        Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 2 daire hasar gördü
        Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 2 daire hasar gördü
        Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 9 katlı bina zarar gördü
        Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 9 katlı bina zarar gördü
        Trabzon'da kapalı mahalle yolu kalmadı
        Trabzon'da kapalı mahalle yolu kalmadı
        Kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulundu
        Kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulundu
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit ilgi görüyor
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit ilgi görüyor