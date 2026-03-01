Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmanın ardından sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

