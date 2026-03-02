Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'da Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildi

        Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Trabzonspor'da Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildi

        Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu’nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını duyurdu.


        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinde Chibuike Nwaiwu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu


        Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

