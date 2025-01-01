Trabzon'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Darıca mevkisinde Ersin G. (24) yönetimindeki 61 ES 241 plakalı otomobil ile N.A'nın kullandığı 61 AFN 004 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ersin G, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kamyon sürücüsünün ifadesinin alındığı kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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