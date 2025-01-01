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        Trabzon'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:57
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        Trabzon'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Darıca mevkisinde Ersin G. (24) yönetimindeki 61 ES 241 plakalı otomobil ile N.A'nın kullandığı 61 AFN 004 plakalı kamyon çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ersin G, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kamyon sürücüsünün ifadesinin alındığı kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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