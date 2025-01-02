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        Trabzon'da midibüste çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Yomra ilçesinde midibüste çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:47
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        Trabzon'da midibüste çıkan yangın söndürüldü
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde midibüste çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Kıratlı Mahallesi Taşboğazı mevkisinde C.A'nın kullandığı 61 BF 074 plakalı midibüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Aracı durduran C.A., yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında kullanılamaz hale gelen midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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