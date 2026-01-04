Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'de Galatasaray ile karşılaşacak.

        Giriş: 04.01.2026 - 09:33 Güncelleme: 04.01.2026 - 09:33
        Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek
        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'de Galatasaray ile karşılaşacak.

        Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

        Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

        Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.

        Trabzonspor, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

