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        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:38
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        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor
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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, zargan, sarı kanat, istavrit, somon, levrek, çipura ve alabalık tüketiciyle buluşturuluyor.

        Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 75 ila 100, somonun 250, çipura, çinekop ve levrek 300, alabalık 200, hamsi 100 liradan, palamudun ise tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, tezgahlarda balık çeşitlerinin bol olduğunu söyledi.

        Örseloğlu, 1 Eylül'de avlanma sezonunun açılmasının ardından palamudun bol çıktığını dile getirerek, hamsideki bolluğun ise halen devam ettiğini belirtti.

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise sezonun çok güzel geçtiğini ifade ederek, "40 yıldır balıkçıyım bu yıl ilk defa palamuttan sonra 1,5 ay daha hamsi sezonu sürdü. " diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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