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        Trabzonspor, evinde dış sahaya oranla daha başarılı grafik ortaya koydu

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, bu sezon iç ve dış saha maçlarında farklı bir görüntü ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:03
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        Trabzonspor, evinde dış sahaya oranla daha başarılı grafik ortaya koydu
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, bu sezon iç ve dış saha maçlarında farklı bir görüntü ortaya koydu.

        Bordo-mavililer, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 12 iç saha karşılaşmanın sadece 2'sinde mağlup oldu. 6 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, oynadığı 12 resmi deplasman karşılaşmasında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

        - Ligde sadece iç sahada kazandı

        Ligin 18 haftalık bölümünde sadece iç sahada kazanan Trabzonspor, evindeki 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

        17 maç sonunda 19 puanı bulunan Karadeniz ekibi, iç sahada 15, deplasmanda ise 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 4 puan topladı.

        - Kupaya farklı başlangıç

        Ziraat Türkiye Kupası'nda tek karşılaşmayı sahasında Corendon Alanyaspor karşı oynayan Trabzonspor, bu karşılaşmadan da 3-0 gibi farklı bir sonuçla ayrıldı.

        Bordo-mavililer, aldığı farklı sonuçla gruba avantajlı bir skorla başlayarak kupada taraftarının yüzünü güldürdü.

        Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'nda sahasında oynadığı 3 maçta ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        - Sahasındaki maçlar

        Trabzonspor, ligde sahasında oynadığı 8 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

        Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kaldı.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi.

        - Deplasman grafiği

        Trabzonspor ligde deplasman maçlarında ise Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

        Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'nda ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yendi, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 2-0 mağlup olurken UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen takımı ile 0-0 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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