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        Trabzon'da proje tanıtım toplantısı yapıldı

        Trabzon'da, "İhtisaslaşmış Kadın Konukevleri Hizmet Modelinin Geliştirilmesi" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:10
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        Trabzon'da proje tanıtım toplantısı yapıldı
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        Trabzon'da, "İhtisaslaşmış Kadın Konukevleri Hizmet Modelinin Geliştirilmesi" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senato Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu katıldı.

        Yıldırım, ailenin önemini vurgulayarak, her zaman güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

        Kadın konukevlerinin devletin sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu belirten Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kadın konukevi bir mecburiyetten kaynaklanıyor. Bazen gizlenmesi gereken, bazen ailedeki çözülme nedeniyle gidecek yeri olmayan kadının çocuklarıyla birlikte bir yere sığınması gerekiyor. Hep demiyor muyuz 'Devlet kimsesizlerin kimsesidir.' Onun içindir ki kadın konukevleri projesi ortaya konuldu ve bu gerçekleştirilmeye başlandı."

        Projenin faydalı olacağının altını çizen Vali Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Rektör Çuvalcı ise "Projede, Türkiye'deki kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin kalitesini ve etkinliğini artırarak şiddet mağduru kadın ve çocukların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilecek ihtisaslaşmış bir hizmet modeli geliştirilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

        KTÜ tarafından gerçekleştirilecek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında desteklenen projenin 2,5 yılda tamamlanması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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