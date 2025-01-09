Trabzon'da proje tanıtım toplantısı yapıldı

Trabzon'da, "İhtisaslaşmış Kadın Konukevleri Hizmet Modelinin Geliştirilmesi" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senato Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu katıldı.

Yıldırım, ailenin önemini vurgulayarak, her zaman güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

Kadın konukevlerinin devletin sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu belirten Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın konukevi bir mecburiyetten kaynaklanıyor. Bazen gizlenmesi gereken, bazen ailedeki çözülme nedeniyle gidecek yeri olmayan kadının çocuklarıyla birlikte bir yere sığınması gerekiyor. Hep demiyor muyuz 'Devlet kimsesizlerin kimsesidir.' Onun içindir ki kadın konukevleri projesi ortaya konuldu ve bu gerçekleştirilmeye başlandı."