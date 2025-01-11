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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:08
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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak.

        Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligde geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

        Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

        Bordo-mavililerde Denis Draguş'un sakatlığı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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