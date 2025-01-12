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        Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 yenilen Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, rakiplerinin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:27 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:27
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        Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 yenilen Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, rakiplerinin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, farklı mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Trabzonspor farklı bir galibiyet aldı. Maçın sonucuna baktığımızda galibiyeti hak ettiklerini de görüyoruz." dedi.

        Maça iyi başladıklarını ifade eden Aurelio, "İlk anlarda çok net pozisyonlarımız vardı, bunları değerlendiremedik. Trabzonspor'un attığı ilk golde ise pozisyon açıkçası tartışmaya açık, şüpheli bir pozisyon olarak nitelendiriyorum. Benim için açıkçası faul olan bir pozisyondu. Bu golden sonra takımımız geriye düştü ve etkinliğimizi yitirdik. Trabzonspor, bu şekilde farklı bir galibiyet aldı." diye konuştu.

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