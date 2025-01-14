Motosikletiyle karış karış gezdiği Anadolu'yu kara kalemle çiziyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Mersin'den 18 Temmuz'da "Anadolu ressamının Anadolu yolculuğu" sloganıyla yola çıkan 34 yaşındaki Yusuf Aydın, karış karış gezdiği yerlerin güzelliklerini de resmediyor.

Türkiye turu kapsamında 125 cc motosikletiyle Mersin'den hareket eden ressam Aydın, haftanın 3 günü verdiği çevrim içi resim derslerinden elde ettiği gelirle yolculuğunu sürdürüyor.

Süreçte yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Anadolu'yu il il, köy köy, kasaba kasaba gezen Aydın, kimi zaman geceleri çadırda geçiriyor, kimi zaman ise yöre halkının evine misafir oluyor.

Anadolu'nun tarihi ve kültürel özelliklerini yerinde keşfeden Aydın, gittiği yerlerin tarihi zenginliklerini, insanlarını ve köy hayatını da kara kalemle çiziyor.

- "Vincent adındaki motorumla çok güzel yolculuğa başladım"

Yolculuğu kapsamında Trabzon'a varan ve kentin tarihi noktalarını resmeden Yusuf Aydın, AA muhabirine, dijital kanal üzerinden çevrim içi eğitim verdiğini söyledi.

Öğrencilerinin de yolculuğunun bir parçası olduğunu dile getiren Aydın, "Bu yolculukla Anadolu'nun köylerini gezmeye başladım. 125 cc motosikletle ekstrem yolculuk oldu çünkü motosiklet camiasında 125 cc ile yolculuk yapmak gerçekten biraz cesaret isteyen bir şeydi fakat Vincent adındaki motorumla çok güzel yolculuğa başladım." ifadesini kullandı.

Aydın, köylerde yaşayarak ilerlediğini belirterek, "Çadır kuruyorum. Çadırı kurduğum yerde köylülerle işbirliği yapıyorum, onlarla diyalog kurmayı seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Yani Türkiye'nin hemen hemen her köyünde arkadaşlarım var. Beni seven insanların olduğunu biliyorum." dedi.

Yolculuk sürecinde de verdiği eğitimlerin devam ettiğine dikkati çeken Aydın, "Yolculuğumda insanlarla ilişkilerim, köyde kaldığım sürenin güzelliği dışında bazen gölün kenarında, bazen organik bal satan amcaların dükkanında, bazen köyün kahvelerinde online derslerimi yapıyorum. Bu sayede öğrencilerim de bu yolculuğun parçası oluyor." diye konuştu.