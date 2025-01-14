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        Trabzonspor'un parlayan transferi Malheiro

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan Pedro Malheiro, takımın en verimli oyuncuları arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:06
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        Trabzonspor'un parlayan transferi Malheiro
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan Pedro Malheiro, takımın en verimli oyuncuları arasında yer aldı.

        Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi.

        Malheiro, Süper Lig'de 17 maçta 1483 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

        Sadece cezası nedeniyle ligin 13. haftasındaki Adana Demirspor maçında görev yapamayan Portekizli oyuncu, diğer karşılaşmaların tamamında ilk 11'de görev yaparak vazgeçilmez isimler arasında yer aldı.

        - Uğurcan'dan sonra ikinci

        Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 2. oyuncu oldu.

        Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 18 maçın tamamında da forma giyerek 1620 dakika sahada kalırken bu oyuncuyu Malheiro, takip etti.

        - 4 gol attı

        Antalyaspor maçında "hat trick" yaparak gol sayısını 4'e yükselten Malheiro, kendisiyle aynı sayıda gol atan Cham ile 12 gollü Banza'nın ardından en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

        Bir golle de Sipay Bodrum FK maçında rakip fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, kariyerindeki en golcü dönemini de geçiriyor.

        Malherio, takımına Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında da birer olmak üzere toplam 2 asist katkısı da sağladı.

        - Transferlerin görev aldığı süreler

        Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle:

        Oyuncu Maç sayısı Süre
        Malheiro 17 1483
        Banza 15 1316
        Lundstram 17 1118
        Cham 16 944
        Okay Yokuşlu 11 830
        Ozan Tufan 14 807
        Nwakaeme 11 769
        Draguş 13 738
        Cihan Çanak 13 644
        Batahov 5 450
        Serdar Saatçı 7 400
        Savic 3 149
        Barisic 7 113

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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