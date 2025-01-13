Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Kalandar" geleneği yaşatıldı

        Trabzon'da, Karadeniz'de halen yaşatılan "Kalandar" geleneği kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 20:11 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Kalandar" geleneği yaşatıldı
        ABONE OL

        Trabzon'da, Karadeniz'de halen yaşatılan "Kalandar" geleneği kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen kutlama programında, kentin kadim kültür ve geleneklere sahip olduğunu söyledi.

        Rumi takvime göre 13 Ocak'ın geçmişte Rumi yılbaşı olarak kutlandığını anımsatan Genç, "Artık bu iş somut olmayan miraslar arasına girdi ve gelenek olarak devam ediyor. Bu zaman diliminde birçok ilçemizde Kalandar kutlamaları yapılıyor. Biz de bu yıl ki kutlamada ticaret odamızda projenin destekçisi olduk." dedi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise dünyanın birçok ülkesinde somut olmayan kültür mirasları bulunduğunu dile getirerek, "Trabzon'un da böyle bir geçmişi var. İstedik ki bu kadim kültürü Trabzon olarak yaşatalım. Yaşatmak isteyen arkadaşların da bir paydaşı olarak buradayız." ifadesini kullandı.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de gelenekleri tekrar yaşatmak istedikleri için organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından yöresel ekipler horon gösterilerini sundu, katılımcılara tatlı ve simit ikramında bulunuldu. Çeşitli kostümler giyerek alanda dolaşan tiyatro grubu üyeleri de vatandaşlardan ilgi gördü.

        - Kalandar geleneği

        Trabzon ve yöresinde, özellikle Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar"ın ilk gecesi ve gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Rumi yılının ilk gecesinde yörede bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yemekler, yemişler ve çerezler hazırlanıyor.

        Komşuların kapısına "çanta atma" eğlencesinin de yapıldığı Kalandar gecesinde, çeşitli hediyeler koyulan çanta, ucuna uzun bir ip bağlanarak, komşu kapısına bırakılıyor. Söz konusu çantayı açan komşu da aynı çantaya özel armağan ve çeşitli kuruyemişler koyuyor. İple çantayı geri çekerek alan kişi, bu sırada komşularının kendini görme ihtimaline karşı tanınmamak amacıyla da ilginç kıyafetler giyiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Karadeniz Dans Festivali" düzenlenecek
        Trabzon'da "Karadeniz Dans Festivali" düzenlenecek
        Çaykara'da SMA hastası çocuklar yararına kermes düzenlendi
        Çaykara'da SMA hastası çocuklar yararına kermes düzenlendi
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satışa sunuluyor
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 125 ila 150 liradan satışa sunuluyor
        DSİ Genel Müdürlüğü Trabzon'da 22 yılda 201 tesisi hizmete aldı
        DSİ Genel Müdürlüğü Trabzon'da 22 yılda 201 tesisi hizmete aldı
        Atık kumaş ve iplikler öğrencilerin elinde resme dönüşüyor
        Atık kumaş ve iplikler öğrencilerin elinde resme dönüşüyor
        Kızlar Manastırı 2024'te "özel anların" çekim merkezi oldu
        Kızlar Manastırı 2024'te "özel anların" çekim merkezi oldu