Çaykara'da SMA hastası çocuklar yararına kermes düzenlendi

Programa, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan ,Çaykara Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Somuncu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri SMA hastası çocuklar için kermes düzenledi.

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