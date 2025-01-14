Trabzon'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Söğütlü Mahallesi'nde F.D. yönetimindeki 61 AIJ 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki O.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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