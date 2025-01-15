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        Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

        Trabzonspor Kulübü, Enis Bardhi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:10
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        Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı
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        Trabzonspor Kulübü, Enis Bardhi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

        Açıklamada, Enis Bardhi'ye fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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