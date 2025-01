Trabzonspor'dan ayrılan Enis Bardhi'den veda mesajı:

Trabzonspor'un karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığı Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi, veda mesajı yayımladı.

Bardhi, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Beni Trabzon'da evimdeymiş gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben ve ailem sanki evimizdeymişiz gibi hissettik. Kelimeleri seçmek zor ama Trabzon'a, başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, teknik ekibimize, çalışanlara, bu büyük ailenin parçası olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarının her koşulda yanlarında olduğunu anlatan Bardhi, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımıza her an bizi destekledikleri için teşekkür ederim. İyi ve kötü günlerimiz oldu, özellikle de benim. Onlar bizi desteklemek için hep yanımızdaydı. Her durumda bizimle beraberlerdi. Dolayısıyla hepinize çok teşekkürler. Gelecek için de sizlere en iyi dileklerimi iletiyorum. Ben de artık dışarıdan bir taraftarınız olacağım. Bize her yer Trabzon."