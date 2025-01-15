Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk idmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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