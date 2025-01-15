Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Akşam antrenmanında ise futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

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