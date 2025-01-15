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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:40
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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk idmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Akşam antrenmanında ise futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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