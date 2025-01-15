Trabzon'da "Tarımda Kadın Eli Projesi" protokolü imzalandı

Trabzon'da kadınların tarımsal üretime katkı sağlamasını amaçlayan "Tarımda Kadın Eli Projesi" protokolü imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, kadınların tarım alanında daha etkin olmaları ve katma değerli ürün üretmelerini hedefleyen "Tarımda Kadın Eli Projesi"nde TTSO, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Üniversitesi, Trabzon Barosu, DOKA, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu'nun yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, tarımsal üretime dahil olan ailelerin ve kadın çiftçilerin gelir durumunun normalin altında olduğuna değinerek, "Bu sorunun üstesinden gelebilmek için özellikle kadın çiftçilerin emeklerini değerlendirebilmeleri amacıyla sürdürülebilir yöntemlerle, gelir getirici alternatif ürünler yetiştirmeleri sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin gelişen bilim ve teknoloji olanaklarından faydalanmalarını sağlayacağı çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Çelebi, "Tarımda Kadın Eli Projesi ile kadınların tarım alanında teknik bilgi, ilgi ve yeterliliklerinin artırılması, girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ticarileştirilmesi konusunda yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir." dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise projeye akademik destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Tarımsal üretimde ürünlerin iyi tespit edilmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Çuvalcı, "Alternatif ürünler hakkında detaylı çalışma yapılabilir. Bazı ilçelerimizde bu konularda başarılı çalışmalar yapılıyor. TTSO ve Kadın Girişimciler Kurulu'na teşekkür ediyorum. Ortak akılla, iş birliğiyle başarılı çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Sahadaki taleplerin de sağlıklı şekilde alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından projeye katılan kurum temsilcileri protokol imzaladı.

Törene, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Barosu Başkanı Hakan Orhan, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Aktürk, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Kul ve TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın da katıldı.